Software de pesquisa empresarial - Aplicativos mais populares - Catar

AddSearch

addsearch.com

AddSearch fornece pesquisa de sites personalizada, rápida, fácil e personalizável para qualquer site, comércio eletrônico ou aplicativo da web. Use a API Crawler ou Indexing para indexar o conteúdo e mantê-lo atualizado. Use o serviço de implementação completo para economizar o tempo dos seus desenvolvedores e aproveitar ao máximo a experiência de pesquisa do AddSearch. Com quase 2.000 clientes em todo o mundo, nas áreas de mídia, telecomunicações, governo, educação, comércio eletrônico e muito mais, AddSearch é a melhor solução comprovada de pesquisa de sites. Com rápida entrada no mercado e recursos e análises baseados em IA, AddSearch tem tudo que você precisa para alcançar os resultados de seu negócio com pesquisa. Os recursos do AddSearch incluem: - Preenchimento automático - Classificação de resultados inteligentes - Incluir/excluir conteúdo - Análise de pesquisa avançada com retenção de 1 ano - Filtros e facetas - Personalização de pesquisa - SSO personalizado - Registros de auditoria - Mecanismo de recomendação - Sugestões automatizadas de sinônimos - Gerenciamento organizacional de usuários - Funciona com qualquer CMS - Implementações com crawler ou API - SLA de até 99,999% - Tempo de resposta rápido