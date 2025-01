Software de pesquisa empresarial - Aplicativos mais populares - Polônia

Site Search 360

Pesquisa inteligente, rápida e altamente personalizável para o seu site. - Indexe as páginas do seu site, produtos, vídeos do YouTube, perguntas frequentes e documentos (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Use nosso poderoso rastreador, forneça um mapa do site, carregue um feed, use nossa API ou combine todos os métodos de uma vez para indexar seu conteúdo com sucesso. - Obtenha resultados inteligentes. Usamos raciocínio semântico para aprimorar nosso mecanismo. Isso significa que se os visitantes que amam cães pesquisarem “cachorrinho” ou “cachorrinho”, eles ainda encontrarão páginas relacionadas a cães. Adicione sinônimos personalizados ilimitados. - Configure do seu jeito. Pesquise em domínios ou até mesmo em plataformas diferentes. Oculte páginas indesejadas, agrupe seus resultados em categorias personalizadas para facilitar a navegação, adicione filtros e opções de classificação. - Aproveite sugestões e resultados de pesquisa extremamente rápidos. Ninguém gosta de esperar. Nossa pesquisa fornece sugestões instantâneas de preenchimento automático, orientando os pesquisadores para os melhores resultados. - Obtenha análises criteriosas. Quer saber o que é pesquisado, quais resultados são clicados e com que frequência? Nossas análises dizem exatamente isso para que você possa ficar por dentro das tendências e demandas e personalizar sua pesquisa para seus visitantes e compradores para ajudá-lo a aumentar suas conversões de vendas. - Faça você mesmo. O estilo da caixa de pesquisa é totalmente personalizável com nosso Search Designer de clique e visualização ou CSS personalizado. Não é necessário conhecimento de codificação. Combine-o com a aparência do seu site. - Assuma o controle de sua pesquisa. Você decide qual conteúdo mostrar. Fixe páginas selecionadas no topo, adicione resultados personalizados, redirecione ou reescreva suas consultas e mostre dados estruturados – exatamente o que seus usuários precisam ver. - Integre-se de maneira suave e fácil. Desde a leitura desta frase até a execução de sua nova pesquisa em seu site pode levar menos de 5 minutos. Tudo que você precisa é de um bloco de JavaScript! - Não tem certeza sobre codificação? Temos plugins para WordPress, Lightspeed, Cloudflare, Magento, Shopware, Duda, Oxid, Weebly – e a lista não para de crescer. A plataforma do seu site ainda não está coberta? Temos o melhor suporte da categoria para orientá-lo durante a implementação.