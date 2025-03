Software de rede de distribuição de conteúdo empresarial (eCDN) - Aplicativos mais populares - Uganda

Imgix

As imagens são o tecido conjuntivo mais importante da Internet, informando as decisões de compra das pessoas, ligando o conteúdo às pessoas e as pessoas entre si. A maioria das empresas vê erroneamente as imagens como um problema há muito resolvido, apesar do cenário da mídia visual ter se tornado mais complicado e diversificado do que nunca nos últimos dez anos. Errar nas imagens tem consequências negativas que aumentarão com o tempo, limitando severamente o seu negócio de maneiras inesperadas e retumbantes. Os desafios são especialmente evidentes em websites altamente interativos, com atualizações frequentes e conteúdo multimídia rico. Na imgix, eles simplificam o aprimoramento do seu negócio por meio de imagens. Integre seus repositórios de imagens à plataforma deles e você poderá criar e entregar imagens otimizadas sem esforço para qualquer dispositivo no mundo todo em minutos. Conte conosco para gerenciamento de imagens, renderização e tecnologias de ponta, como AVIF, transcodificação HLS e IA de imagem. Em vez de gerenciar diversas ferramentas e acompanhar a evolução da tecnologia, deixe-nos cuidar de tudo. Explore mais em www.imgix.com. imgix é apoiado por investidores visionários, incluindo Y Combinator, RRE, AceCap e Tuesday Capital. Foi lançado através do famoso programa acelerador Y Combinator. Seus clientes incluem Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo e Eventbrite, entre outros.