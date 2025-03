Actifile

A Actifile ajuda as organizações a automatizar suas necessidades de descoberta, monitoramento e proteção de dados, abordando ameaças externas de dados (como ransomware), ameaças internas (como shadow IT) e auxiliando no cumprimento dos regulamentos de privacidade de dados. A abordagem da Actifile para proteger dados concentra-se em dois aspectos principais: * Identifique e quantifique o risco: identifique, descubra e rastreie dados confidenciais, tanto no armazenamento quanto em movimento de/para aplicativos (tanto sancionados pela empresa quanto shadow IT). * Limitar a responsabilidade associada ao roubo de dados: Proteja os dados contra roubo usando criptografia automática, reduzindo a responsabilidade e as implicações regulatórias associadas a um incidente de roubo de dados (como ransomware). Essa abordagem funciona perfeitamente nos aplicativos multi-cloud e multi SaaS atuais e se adapta àqueles que buscam capacitar seus funcionários e, ao mesmo tempo, proteger seus ativos mais importantes - DADOS! Actifile oferece suporte a vários casos de uso e estruturas e é implantado com sucesso em todo o mundo, suportando uma gama crescente de regulamentações de privacidade, incluindo HIPAA, GDPR e NIFRA, até CMMC e CCPA.