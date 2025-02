Software de gerenciamento de chave de criptografia - Aplicativos mais populares - Eslováquia

Ubiq

ubiqsecurity.com

A plataforma Ubiq é uma plataforma de desenvolvimento baseada em API que permite aos desenvolvedores criar rapidamente criptografia de dados do lado do cliente (seus dados permanecem com você) em qualquer aplicativo, em diversas linguagens de programação, sem exigir conhecimento ou experiência prévia em criptografia. E à medida que surgem novas inovações em criptografia e criptografia, nós as adotamos em nossa plataforma, para que você não precise fazer isso. BIBLIOTECAS CLIENTES Oferecemos bibliotecas clientes totalmente interoperáveis ​​para todas as principais linguagens de programação, permitindo a interação com nossa camada API. CAMADA DE API Nossa camada de API extensível faz interface com nossas bibliotecas de clientes e permite a interação com nossa plataforma de criptografia baseada em SaaS. PLATAFORMA DE CRIPTOGRAFIA Eliminamos as suposições, o jargão e a complexidade da criptografia e da criptografia, por meio de um painel de desenvolvedor elegante e simples, alimentado por uma infraestrutura escalável baseada em nuvem que fornece gerenciamento de chaves e segurança de hardware à prova de adulteração e compatível com FIPS 140-2 Nível 3 módulos (HSM) para armazenamento seguro de chaves.