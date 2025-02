Software Empregador de Registro (EOR) - Aplicativos mais populares - Suécia

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software Employer of Record (EOR) permite que as empresas contratem funcionários em outros países sem a necessidade de estabelecer uma entidade legal nessas regiões. Essas plataformas facilitam todo o processo de contratação, desde a contratação e triagem até o gerenciamento da folha de pagamento, benefícios e conformidade. Os funcionários podem usar o software para solicitar folga, concluir a integração e realizar outras tarefas. Embora a empresa original dirija as atribuições e gerencie o desempenho, o EOR atua como empregador legal, assumindo todos os riscos e responsabilidades associados. O EOR lida com responsabilidades cruciais de RH, incluindo administração de benefícios, gestão tributária, conformidade com as leis trabalhistas locais e processamento de folha de pagamento. Esta solução é perfeita para empresas que pretendem expandir-se globalmente sem as complexidades de constituir uma entidade local, permitindo-lhes contratar de forma rápida e em total conformidade com as regulamentações internacionais.