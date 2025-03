Celayix

Celayix é uma plataforma de gerenciamento de força de trabalho baseada em IA que oferece agendamento de funcionários, rastreamento de horário e presença e várias soluções de gerenciamento de força de trabalho. Esta ferramenta é especialmente útil para grandes empresas dos setores de saúde, segurança, varejo e outros setores que buscam melhorar a eficiência do agendamento e economizar tempo e dinheiro. O agendamento Celayix pode ajudar a reduzir o esforço de agendamento em até 95%, pois gera agendamentos em minutos com base na disponibilidade, habilidades e desempenho dos funcionários. A ferramenta oferece um recurso de substituição automática para gerenciar chamadas médicas, não comparecimentos e alterações de última hora, e pode recuperar até US$ 2.600 por funcionário por ano em custos de absenteísmo. Com Celayix, as empresas podem gerenciar facilmente as agendas dos funcionários, monitorar a frequência e encontrar substitutos qualificados para mudanças repentinas. A plataforma oferece diversas integrações e recursos, incluindo blogs, estudos de caso, infográficos e vídeos para fornecer aos usuários todas as informações necessárias sobre a ferramenta. Celayix oferece vários pacotes de recursos para atender a diferentes necessidades e orçamentos, com uma avaliação gratuita para ajudar os usuários a avaliar a ferramenta antes de tomar uma decisão. Os clientes podem entrar em contato com o suporte da Celayix através da página de suporte ou entrar em contato diretamente com a empresa. No geral, as empresas que procuram um software abrangente de gerenciamento de força de trabalho podem se beneficiar das soluções baseadas em IA da Celayix.