Software de agendamento de funcionários - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

HotSchedules é a solução líder de agendamento de funcionários do setor de restaurantes e hospitalidade porque é a maneira mais rápida e fácil de gerenciar sua agenda e se comunicar com sua equipe. Os membros da equipe adoram porque podem trocar, pegar ou liberar turnos no aplicativo móvel com um clique. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é facilmente gerenciado com mudanças automáticas de turno quando você quiser mais horas e solicitações de folga quando você não quiser. A sincronização do calendário, as notificações e as mensagens mantêm as equipes conectadas e atualizadas sobre as alterações de programação. Os gerentes apreciam a economia de tempo ao criar cronogramas e aprovações com um clique para mudanças de turno. Os recursos de previsão de mão de obra e gerenciamento de conformidade ajudam os gerentes a controlar os custos e minimizar os riscos de conformidade. E o mais importante: permanecer conectado com transmissões e mensagens individuais cria uma cultura de equipe feliz e produtiva. HotSchedules faz parte de uma solução completa de gerenciamento de força de trabalho desenvolvida pela plataforma Fourth Intelligence. Os módulos adicionais incluem: Tempo e Presença - Processe a folha de pagamento com rapidez e precisão com nosso aplicativo integrado para gerar dados agregados de perfurações enquanto sinaliza exceções para pausas perdidas, horas extras e muito mais. Mantenha a folha de pagamento em conformidade com cálculos especiais de pagamento para refeições, intervalos e agendamento preditivo. Economias adicionais são obtidas ao adicionar a opção WebClock para delimitação geográfica e alertas de horas extras e horas perdidas. LogBook - Baseado no Redbook do Gerente padrão ouro, nosso LogBook digital elimina as intermináveis ​​comunicações de ida e volta com notas de turno consolidadas, listas de tarefas, mensagens e muito mais. Comunique informações críticas entre turnos e atribua tarefas diretamente do seu telefone, melhorando o desempenho e a responsabilidade dos funcionários. Previsão de mão de obra - Economize dinheiro e melhore as experiências ao mesmo tempo por meio de uma programação mais inteligente. Os gerentes mantêm maior precisão entre horas previstas, programadas, orçadas e reais com nossa solução de previsão de próximo nível. Acesso ao salário ganho/pagamento sob demanda – Fuego é um aplicativo de pagamento sob demanda disponível exclusivamente para usuários do HotSchedule. Um dos benefícios mais solicitados em 2023, os empregadores que adotam o EWA não só ajudarão a aliviar a pressão financeira sobre os funcionários de baixa renda e que não recebem gorjetas, mas também experimentarão um aumento de 20-40% na retenção, uma diminuição na perda de turnos e poderão eliminar o uso de cheques em papel – tudo sem custo adicional. Relatórios e análises - Nossa solução completa de relatórios e análises revela insights operacionais consolidando agendamento, horário e presença, previsão de mão de obra e dados de PDV em um só lugar. Painéis prontos para uso revelam dados trabalhistas agregados para análise regional ou corporativa, enquanto os relatórios em nível de loja ajudam os gerentes a acompanhar os KPIs de turno a turno.