Intrro

intrro.com

Conheça o Intrro, a plataforma de indicação de funcionários que combina os talentos recomendados na rede de seus funcionários com suas vagas, automatizando as indicações diretamente para seu ATS. Por que criamos o Intro? Todos sabemos que as formas de recrutamento existentes sofrem com retornos decrescentes e as indicações de funcionários, quando feitas corretamente, são uma das fontes ou contratações mais eficazes. No entanto, como ainda é um processo baseado em grande parte na memória, os recrutadores precisam constantemente importunar seus funcionários para ver resultados consistentes. A moderna plataforma assistida por IA da Intrro revela automaticamente talentos que provavelmente serão conhecidos nas redes de seus colegas de trabalho, tornando mais fácil para os funcionários recomendá-los e apresentá-los à equipe de recrutamento. Com a automação do processo de indicação da Intrro, sua equipe de recrutamento pode gastar mais tempo conversando com candidatos receptivos e menos tempo buscando oportunidades, ao mesmo tempo que dá aos gerentes de contratação acesso a um conjunto de talentos mais amplo, verificado e diversificado. A melhor parte? Integramo-nos com diversos ATS's, tornando seu processo de contratação o mais agilizado possível.