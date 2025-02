Software de indicação de funcionários - Aplicativos mais populares - Suécia

Referral Factory

referral-factory.com

Software plug-and-play para criar e rastrear seu próprio programa de indicações ou programa de afiliados. Votado em primeiro lugar por profissionais de marketing de todo o mundo. O único software de referência oficialmente certificado pela HubSpot. Crie seu programa em dias, não em semanas, usando o construtor de campanha de arrastar e soltar do Referral Factory. Referral Factory oferece personalização avançada de etiqueta em branco sem escrever uma linha de código! Crie programas de referência, programas de afiliados, programas de embaixadores, indique para ganhar competições e muito mais! * Acesso a mais de 100 modelos editáveis ​​de programas de indicação, desenvolvidos por especialistas em marketing. * Integra-se com HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier e muito mais. * Referral Factory também oferece funcionalidade de webhook, uma API avançada e vários gatilhos Zapier para ajudá-lo a colocar suas novas referências diretamente nos fluxos de trabalho que você já usa. * Widgets, pop-ups, incorporações e páginas para promover seu programa de indicações. * Acesso a mais de 200 recompensas e incentivos por indicação. Vouchers, cartões digitais, doações, emita os seus próprios, recompense através do zapier e muito mais. * Análise avançada de referências para que você possa acompanhar o ROI do seu programa de indicações em tempo real. * Totalmente compatível com GDPR. Com a opção de hospedar seus próprios dados por um custo adicional, esse recurso é particularmente popular entre empresas que desejam evitar a conformidade para permitir que outro fornecedor hospede os dados de seus clientes. Os preços variam de US$ 95 a US$ 1.400 por mês, portanto existe um plano para todos os tipos de negócios. Todos os planos têm acesso a suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, por chat e vídeo. Integração GRATUITA em todos os planos, o que significa que a equipe de suporte do Referral Factory irá ajudá-lo a construir seu programa de indicações, promovê-lo e integrá-lo com as ferramentas de negócios que você já usa. Referral Factory foi listado como o software de referência nº 1 para usar, tanto pelo Influencer Marketing Hub quanto pelo Growth Marketing Pro. Mais de 300.000 referências geradas para nossos clientes em 2023!