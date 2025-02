Software de reconhecimento de funcionários - Aplicativos mais populares - Tunísia

Advantage Club

O AdvantAgEClub.ai é uma plataforma global de engajamento de funcionários, impulsionando a experiência e o bem-estar do local de trabalho, com recursos como recompensas, reconhecimento, vantagens, benefícios flexíveis dos funcionários e construção da comunidade em uma plataforma unificada. * O AdvantAgEClub.ai é uma plataforma de recompensa e reconhecimento digital de ponta a ponta que permite que gerentes e organizações reconheçam os funcionários por seus esforços, todos com o clique de um botão. Através da plataforma, os funcionários podem fornecer altas, curtidas, comentários e muito mais para mostrar seu apreço por seus colegas. A plataforma de R&R é combinada com um mercado de resgate de recompensa global que permite que os funcionários escolham mais de 10.000 marcas globais. * A solução de vantagens e privilégios permite que as organizações adicionem algo especial aos ganhos dos funcionários, oferecendo ofertas e ofertas corporativas exclusivas e exclusivas em todo o país. Através da oferta de benefícios flexíveis, as empresas podem criar vários tipos de carteiras de funcionários com curadoria de mercados específicos, como bem-estar, trabalho de trabalho e carteiras de L&D. * A solução comunitária e divertida da zona traz vários programas de engajamento de funcionários sob uma plataforma. Com programas como jogos intra-corporativos com tabelas de classificação ao vivo, mercados ponto a ponto e clubes de hobby, esta solução oferece algo único para reunir funcionários de todos os tipos de organização. * A solução de bem -estar financeira ajuda os funcionários a se tornar financeiramente experientes, oferecendo instalações para economizar, obter empréstimos e receber avanços salariais a preços acessíveis e zero taxas de juros. <> Sobre o AdvantAgEClub.ai O AdvantAgEClub.ai é uma plataforma global de engajamento de funcionários com recursos como recompensas, reconhecimento, construção da comunidade e Flexben em uma plataforma unificada. Ele fornece soluções de ponta a ponta para facilitar o envolvimento dos funcionários por meio de privilégios e recompensas exclusivos de seus mais de 10.000 parceiros de marca. Fundada em 2016, o AdvantAgEClub.ai é uma ideia dos pós -graduados da UCLA Sourabh Deorah e Smiti Bhatt Deorah, que identificaram os benefícios dos funcionários como um espaço para criar interrupções usando mineração e análise de dados. Desde então, redefine os benefícios dos funcionários além do fundo de previdência tradicional e das políticas de desconto corporativo. Atualmente com sede em Delaware, o AdvantAgEClub.ai possui mais de 5 milhões de usuários com um impressionante portfólio de clientes com BCG, Concentrix, Teleperformance, HexAware, Target e muito mais, com presença em mais de 100 países. A empresa se orgulha de fornecer um programa escalável, personalizável e econômico para elevar o envolvimento dos funcionários. Sua plataforma unificada oferece uma ampla variedade de programas de reconhecimento, incluindo prêmios de marco/aniversário/anos de serviço, bônus em tempo real, incentivos automatizados, valorização ponto a ponto, programas de integração, programas de bem-estar e desempenho trimestral e anual prêmios. Em 2022, o AdvantageClub.ai recebeu 'Excelência em Programa Global de R&R', 'Excelência no envolvimento dos funcionários' e 'Excelência na experiência dos funcionários' pelo Congresso Mundial da RH. Com sua única missão de ajudar as organizações a manter seus funcionários engajados e motivados, o aplicativo Clube Advantage é suportado por uma solução robusta de engajamento de funcionários que oferece uma melhor experiência na categoria para seus usuários. A plataforma deve revolucionar o setor, impactando diretamente o recrutamento e a retenção de funcionários por meio de uma ferramenta exaustiva de engajamento de funcionários. <> Missão AdvantageClub.ai prevê um mundo onde os funcionários são altamente engajados e felizes, e todo local de trabalho, grande ou pequeno, tem uma cultura positiva de apreciação e reconhecimento. O objetivo é ajudar as organizações a criar e executar programas de experiência e engajamento dos funcionários que ressoam com sua cultura e valores.