Software de reconhecimento de funcionários - Aplicativos mais populares - Suécia

Advantage Club

advantageclub.ai

O Advantage Club é uma plataforma global de envolvimento dos funcionários que promove a experiência e o bem-estar no local de trabalho com recursos como recompensas, reconhecimento, vantagens, benefícios flexíveis aos funcionários e construção de comunidade em uma plataforma unificada. - Somos uma plataforma digital de recompensa e reconhecimento ponta a ponta que permite que gestores e organizações reconheçam os funcionários por seus esforços, tudo com o clique de um botão. Por meio da plataforma, os funcionários podem dar cumprimentos, curtir, comentar e muito mais para mostrar seu apreço pelos colegas. Nossa plataforma R&R também é combinada com um mercado global de resgate de recompensas que permite aos funcionários escolher entre mais de 10.000 marcas globais. - Nossa solução Perks & Privileges permite que as organizações adicionem algo especial aos ganhos dos funcionários, oferecendo ofertas e negócios corporativos únicos e exclusivos em todo o país. Através da nossa oferta de Benefícios Flexíveis, as empresas podem criar vários tipos de carteiras de funcionários selecionadas para mercados específicos, por exemplo, bem-estar, trabalho em casa, carteiras de T&D e muito mais. - Nossa solução Community and Fun Zone reúne vários programas de engajamento de funcionários em uma única plataforma. Com programas como jogos intracorporativos com tabelas de classificação ao vivo, mercados peer-to-peer e clubes de hobby, nossa solução oferece algo único para reunir funcionários de todos os tipos de organização. - Nossa solução de bem-estar financeiro ajuda os funcionários a se tornarem financeiramente mais experientes, oferecendo facilidades para economizar e obter empréstimos e adiantamentos salariais a preços acessíveis e taxas de juros zero. Sobre o Advantage Club Somos uma plataforma global de engajamento de funcionários com recursos como recompensas, reconhecimento, construção de comunidade e FlexBen em uma plataforma unificada. Fornecemos soluções completas para facilitar o envolvimento dos funcionários por meio de privilégios e recompensas exclusivas de nossas mais de 10.000 marcas parceiras. Fundado em 2016, o Advantage Club é uma ideia dos pós-graduados da UCLA Sourabh Deorah e Smiti Bhatt Deorah, que identificaram os benefícios dos funcionários como um espaço para criar disrupção usando mineração e análise de dados. Desde então, temos redefinido os benefícios dos funcionários além das tradicionais políticas de previdência e descontos corporativos. Atualmente sediada em Delaware, temos mais de 3 milhões de usuários com mais de 1.000 carteiras de clientes impressionantes, incluindo Accenture, BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target e muitos mais, com presença em mais de 100 países. Temos orgulho em fornecer um programa escalonável, personalizável e econômico para levar o envolvimento dos funcionários ao próximo nível. Nossa plataforma unificada traz uma ampla variedade de programas de reconhecimento, incluindo prêmios de marcos/aniversários/anos de serviço, bônus pontuais em tempo real, incentivos automatizados, valorização entre pares, programas de integração, programas de bem-estar, prêmios de desempenho trimestrais e anuais , programas de vale-presente, ofertas exclusivas em mais de 10.000 marcas globais, etc. Em 2022, fomos premiados com 'Excelência em Programa Global de R&R', 'Excelência em Engajamento de Funcionários' e 'Excelência em Experiência de Funcionários' pelo Congresso Mundial de RH. Com sua única missão de ajudar as organizações a manter seus funcionários engajados e motivados, nosso aplicativo Advantage Club é apoiado por uma solução de engajamento de funcionários bem pensada que oferece a melhor experiência da categoria aos seus usuários. A plataforma está preparada para revolucionar a indústria, impactando diretamente o recrutamento e retenção de funcionários por meio de uma ferramenta exaustiva de engajamento de funcionários. Nossa Missão Imaginamos um mundo onde os funcionários sejam altamente engajados e felizes e onde todos os locais de trabalho, grandes ou pequenos, tenham uma cultura positiva de valorização e reconhecimento. Estamos aqui para ajudar as organizações a criar e executar programas de engajamento e experiência dos funcionários que ressoem com sua cultura e valores.