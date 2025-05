Software de reconhecimento de funcionários - Aplicativos mais populares

Buscar

O software de reconhecimento de funcionários aprimora a cultura da empresa, permitindo que as equipes comemorem as conquistas e marcos significativos dos funcionários. Essas ferramentas permitem que os membros da equipe se reconheçam pelo trabalho excepcional em projetos, incorporando valores da empresa ou eventos pessoais, como aniversários ou datas comemorativas. O software geralmente inclui recursos para reconhecimento e recompensas de pares, gerenciando a distribuição de pontos, presentes, cartões-presente, mensagens, crachás digitais ou certificados. Embora um membro da equipe de RH possa supervisionar a administração do software, qualquer funcionário pode usar a plataforma para reconhecer e elogiar seus colegas.