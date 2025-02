Software de vantagens para funcionários - Aplicativos mais populares - Territórios Franceses do Sul

Vantage Circle

vantagecircle.com

O Vantage Circle é uma plataforma premiada de engajamento e reconhecimento de funcionários que ajuda os profissionais de RH a criar culturas de trabalho vencedoras por meio de soluções inovadoras baseadas em IA e baseadas em SaaS, a saber, Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks e Vantage Sit. Possui uma base de usuários de mais de 2 milhões de funcionários de mais de 700 clientes em todo o mundo. Os funcionários que usam a plataforma podem trocar seus pontos de recompensa por cartões -presente de mais de 1.000 marcas com um catálogo global de recompensas, produtos para compras da loja da Amazon, experiências de livros ou comprar mercadorias de opções disponíveis em mais de 59 países. Ele também permite integração perfeita com ferramentas como equipes e Slack para tornar o reconhecimento sem complicações. A plataforma oferece uma gama de benefícios, como prêmios de serviço longo, incluindo pontos de aniversário, um anuário de serviço digital e um catálogo dedicado de marco. O Vantage Circle também é o parceiro preferido das equipes da Microsoft, Peoplestrong e outras plataformas HRMS/HCM. Projetado para aprimorar o desempenho da equipe e a cultura de apreciação, nosso aplicativo oferece um conjunto abrangente de recursos: * Reconhecimento Social: Celebre as realizações com reconhecimento, prêmios, crachás e tabelas de classificação. * Celebrações marcantes: Nunca perca momentos especiais com desejos automatizados de aniversário e aniversário de serviço. * Catálogo de recompensas globais: resgatar pontos para cartões -presente, mercadorias e experiências únicas em mais de 70 países. * Amazon Business Integration: Troca pontos de recompensa sem esforço por uma vasta gama de produtos da Amazon. * Suporte de vários idiomas: disponível em 13 idiomas para atender a uma força de trabalho global. * Integração perfeita: integra -se suavemente às plataformas sociais, sistemas SSO e HRIS.