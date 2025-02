Software de vantagens para funcionários - Aplicativos mais populares - Suécia

Compt

Compt é o software de subsídio de benefícios nº 1, totalmente personalizável de acordo com as necessidades da sua empresa, 100% compatível com IRS e capaz de oferecer suporte a equipes globais. Com o Compt, você pode oferecer facilmente estipêndios de benefícios prontos e personalizados que encantam seus funcionários, sem a carga administrativa normalmente necessária para gerenciar um programa de benefícios ou estipêndios para funcionários. Escolha entre 25 categorias principais de gastos (por exemplo, saúde e bem-estar, aprendizagem e desenvolvimento, refeições, telefone celular) e convide seu pessoal a usar seus fundos, enquanto nosso software gerencia o resto. Compt mantém seus funcionários atualizados regularmente sobre suas informações de saldo e uso, mantém total conformidade fiscal e garante que sua equipe de RH tenha uma plataforma central e fácil de usar para gerenciar benefícios que sejam inclusivos e flexíveis para as necessidades exclusivas de seu negócio. Além de bolsas de benefícios e recursos de bônus pontuais, Compt oferece uma ferramenta de gerenciamento de despesas. Os funcionários podem enviar despesas e anexar qualquer documentação necessária na mesma plataforma, tornando-a uma solução de reembolso de funcionários verdadeiramente abrangente. A Compt foi fundada em janeiro de 2018 e está sediada em Boston, MA. Saiba mais em www.compt.io.