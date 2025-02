Software de monitoramento de funcionários - Aplicativos mais populares - Suécia

Trackabi

Trackabi é um excelente software para rastreamento de tempo, monitoramento de funcionários, captura de tela e rastreamento de URL, agendamento de licenças de funcionários, rastreamento de rotas GPR, preparação de relatórios de horas, planejamento e estimativa de projetos, faturamento e gerenciamento de pagamentos. Trackabi se concentra em pequenas e médias empresas. Trackabi torna o monitoramento do tempo eficiente e envolvente graças à sua abordagem de gamificação. Os usuários podem ganhar conquistas e pontos de karma ao atingir metas específicas definidas por um gerente. Pontos fortes do produto: — Trackabi Desktop Timer para Windows, Linux e macOS pode registrar automaticamente o tempo trabalhado e preparar estatísticas diárias de atividades do usuário. Ele pode detectar tempo ocioso, capturar capturas de tela, rastrear URLs do navegador e registrar aplicativos usados, diferenciando entre aplicativos de trabalho e de lazer. — O aplicativo móvel Trackabi pode monitorar o tempo e registrar rotas GPS. Ele também inclui uma seção de agendamento de licenças e uma seção conveniente de Insights para controlar a atividade de outros usuários, visualizar suas capturas de tela e outros dados. — Gamificação do controle do tempo: conquistas e pontos de carma para maior motivação e maior envolvimento. — Quadros de horários altamente personalizáveis: os quadros de horários podem ser editados como planilhas do Excel e oferecem muitas opções de personalização (dados a serem exibidos, campos obrigatórios, campos personalizados adicionais, etc.). — Gestão de licenças de funcionários integrada com planilhas de horas: calendário pessoal de folgas para cada funcionário e um cronograma de férias comum com o processo de solicitação/aprovação. As licenças dos funcionários podem ser incluídas nas planilhas de horas para facilitar aos gerentes a garantia de que os dados estão completos. — Relatórios de tempos personalizáveis: Os relatórios de tempos podem ser gerados a partir de uma planilha de horas com base nas configurações do usuário e compartilhados por meio de links externos ou exportados para Excel ou PDF. — Faturamento e Pagamentos: As faturas podem ser criadas a partir de relatórios ou de forma independente e enviadas aos clientes por email. O sistema permite inserir pagamentos de clientes e acompanhar totais e faturas vencidas. — Planos e estimativas do projeto: Os planos do projeto divididos por marcos, tarefas e subtarefas permitem estimativas ascendentes de tempo e orçamento. Os valores estimados podem ser comparados com dados em tempo real das planilhas de horas dos funcionários. — Funções de acesso de usuário: O sistema oferece suporte a funções de acesso de usuário avançadas com base em privilégios editáveis. Além disso, cada usuário pode acessar muitas contas corporativas – ingressar em uma empresa como funcionário e criar sua conta corporativa usando o mesmo nome de usuário. — Acesso do cliente: os clientes podem ser convidados a acessar relatórios de tempo economizado, faturas e planilhas de horas relacionadas aos seus projetos. Ajuda o cliente a ficar de olho no tempo gasto por seu contratante e controlar as despesas. — Importação de commits do Git: importar commits do Git e convertê-los em entradas de tempo é um excelente recurso para desenvolvedores de software. Os commits do Git com comentários podem ser convertidos em entradas de quadro de horários. — Painéis informativos: um painel de visão panorâmica mostra resumos de tempo trabalhado, dias de ausência de funcionários e alertas sobre relatórios de horas perdidas (menos tempo do que o esperado). — Insights de dados da empresa: uma visão geral detalhada da atividade diária de cada funcionário, mostrando o tempo trabalhado, o tempo adicionado a uma planilha de horas, aplicativos usados, capturas de tela, tempo ocioso, rotas GPS, etc.