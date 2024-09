Software de intranet para funcionários - Aplicativos mais populares - São Bartolomeu Mais populares Adicionados recentemente

Uma intranet é uma rede restrita e privada acessível online, normalmente usada por um grupo específico, como uma equipe ou empresa. As intranets dos funcionários são projetadas para oferecer aos funcionários uma plataforma centralizada para colaboração, compartilhamento de mídia, comunicação, treinamento, feedback e várias outras tarefas. As soluções de intranet para funcionários permitem que as empresas selecionem ou combinem recursos de diferentes tipos de software, como comunicações internas ou sistemas de gerenciamento de conteúdo empresarial. Se uma intranet não tiver um recurso nativo, ela geralmente se integra a soluções de software populares, permitindo que os usuários acessem essas ferramentas diretamente do portal da intranet.