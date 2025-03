Software de experiência do funcionário - Aplicativos mais populares

Microsoft Viva Glint EU

Microsoft Viva GLINT-Melhore o engajamento e o desempenho com ações recomendadas e informações orientadas a dados no ciclo de vida dos funcionários e pesquisas em toda a organização. A missão de Glint é ajudar as pessoas a serem mais felizes e mais bem -sucedidas no trabalho. Sua plataforma de sucesso de pessoas permite que as organizações adotem uma abordagem holística para envolver talentos, desenvolver funcionários e inspirá -los a fazer o seu melhor trabalho. O GLINT reúne feedback mais frequente por meio de pulsos, pesquisas e canais a qualquer momento, aplica análises de ponta para fornecer informações personalizadas e recomendações movidas a IA para ação para equipes, líderes e gerentes de RH. Como resultado, as organizações são capacitadas com: * Visibilidade em tempo real na saúde da organização * Insight imediato com base no perfil de engajamento exclusivo de seu povo * Ação guiada em todos os níveis da organização A plataforma GLINT foi projetada para a empresa global e é implantada em mais de 150 países, suporta mais de 50 idiomas e atende clientes que variam de 100 funcionários a mais de 250.000. Seus clientes abrangem todos os setores e incluem empresas líderes como E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron e centenas a mais. O GLINT foi adquirido pelo LinkedIn em novembro de 2018, criando uma parceria que permitirá que ele ofereça uma inovação e valor ainda maiores aos seus clientes.