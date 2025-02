Software de experiência do funcionário - Aplicativos mais populares - Suécia

Huler

HulerHub é a plataforma de experiência de funcionário mais envolvente e totalmente personalizada do mundo. Uma alternativa moderna de intranet; pronto para uso, fácil de configurar e sem necessidade de recursos de TI ou de design. Oferecendo uma experiência de usuário de nível cliente, o software reúne sistemas, software e conteúdo baseados em nuvem de uma organização, permitindo melhor controle e percepção das interações e experiências dos funcionários no local de trabalho digital. - Crie melhores experiências para os funcionários, desde a marca interna até a personalização e o gerenciamento dinâmico de público, o HulerHub facilita a construção de experiências para os funcionários, para que você possa se concentrar em cultivar uma cultura que prioriza as pessoas. - Colabore de qualquer lugar Facilite o trabalho em equipe. O HulerHub pode ser acessado de qualquer dispositivo, a qualquer hora e em qualquer lugar e permite que os usuários compartilhem informações de forma rápida e segura, tanto internamente com colegas quanto externamente com clientes e parceiros. - Maximize o ROI e o envolvimento Desenvolvemos uma solução de software que funciona perfeitamente com todos os softwares e conteúdos baseados em nuvem, independentemente do fornecedor ou fornecedor, para ajudar as organizações a aproveitar o conteúdo e as ferramentas certas no momento certo, maximizar o ROI sobre investimentos tecnológicos existentes e futuros, e envolver os funcionários.