Gnowbe

gnowbe.com

Crie experiências interativas, baseadas em grupos e microlearning em minutos! A premiada ferramenta de autoria da Gnowbe capacita os criadores a projetar, facilitar e analisar experiências de aprendizado compartilhadas- ideais para treinamento e integração. Key features include: - Microlearning - Social learning - Push and email notifications - Offline access - Mobile-first design - Accessible on any device - In depth data and analytics - Gamification - Certification - Personalization - Scheduled session deployment - Integration with >200 platforms Gnowbe is designed based on cutting-edge research and the science of learning, making it incredibly easy to create highly engaging and impactful trainings that move away from passive content consumption into reflective application. Com uma experiência em desktop/móvel e suporte móvel para mais de 100 idiomas, a Gnowbe capacita os criadores e suporta alunos a qualquer momento, em qualquer lugar. Criadores mais comumente criam: - Experiências de integração para equipes remotas - Segurança, Saúde e Equipamento de Bem -Estar - Preparação de Certificação - Novas Experiências de Aprendizagem (Blend, Online) - Pastas de trabalho digitais - Cursos de e -learning - Programas de treinamento e feedback - Players de vendas e produtos - Engajamento de equipes, Fun e jogos - Programas de formação de hábitos diários