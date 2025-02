Software de comunicação com funcionários - Aplicativos mais populares - Tunísia

Sociabble

sociabble.com

O Sociabble fornece soluções corporativas de primeira linha e primeiro a celular para comunicação interna, defesa dos funcionários e envolvimento dos funcionários. Como software como serviço (SaaS), a plataforma agrega conteúdo proveniente de canais oficiais da empresa (redes sociais, sites da empresa etc.) e plataformas de curadoria, bem como conteúdo sugerido por usuários da plataforma (UGC) e administradores. O conteúdo é personalizado e organizado em canais temáticos e pode ser visualizado em dispositivos móveis, desktops, intranets, redes sociais corporativas e telas exibidas. O conteúdo autorizado pode ser compartilhado com um clique nos perfis de mídia social do usuário. Além do consumo de conteúdo, os funcionários também podem se envolver com testes e pesquisas internas. Os recursos incluem: * Notificações para novos conteúdos e notícias da empresa interna * Compartilhamento de um clique para todas as suas plataformas de mídia social favoritas * Recursos internos de conteúdo "como" e "comentário" * Crie suas próprias mensagens e conteúdo * Participe e confira os últimos desafios e prêmios * Acessibilidade do conselho do líder para ver como você e seus colegas classificam * Crie e responda a testes e pesquisas O Sociabble emprega ativação, recompensas e reconhecimento do usuário em vários níveis da experiência do usuário para maximizar o envolvimento. Sua plataforma exclusiva de comunicação e advocacia dos funcionários facilita, as comunicações fáceis, rápidas e envolventes. Os funcionários estão mais bem informados sobre as notícias da empresa, atualizações e seu local de trabalho, levando a uma força de trabalho mais engajada e influente. As empresas podem estender o uso da Sociabble a seus parceiros, influenciadores externos ou fãs de marca. Lançado em 2014 por uma equipe de empreendedores experientes em tecnologia de gerenciamento de ativos digitais, mídia social e marketing de conteúdo, o Sociabble é atualmente usado em mais de 80 países e adquiriu alguns dos clientes de maior prestígio do mundo, incluindo Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal , e Pwc. Sediada em Paris, França, a Sociabble também possui operações em Nova York, Londres e Mumbai.