Software de comunicação com funcionários - Aplicativos mais populares - Togo

A Assembly é uma plataforma moderna de engajamento orientada a IA que simplifica o reconhecimento, recompensas, comunicação interna e colaboração em toda a organização. Este hub único e conveniente oferece soluções abrangentes e versáteis de engajamento, incluindo anúncios, assistentes de trabalho da IA, concursos, pesquisas e muito mais. A Assembléia fornece um extenso catálogo de recompensas, como cartões -presente, ganhos personalizados, recompensas culturais e doações de caridade, promovendo uma cultura no local de trabalho onde os funcionários se sentem valorizados, apreciados e conectados. A análise poderosa permite que os gerentes obtenham informações sobre o sentimento da empresa, garantindo um ambiente em que os funcionários se sintam ouvidos e compreendidos. Reconheça sua equipe de maneira significativa alinhe os valores essenciais com o reconhecimento para incentivar o abraço diário pela equipe. Aumente o reconhecimento com um vasto catálogo de recompensas, incluindo cartões -presente, ganhos personalizados, recompensas culturais e doações de caridade. Automatize os marcos e o reconhecimento de aniversário comemore o aniversário ou o aniversário de todos os companheiro de equipe com gritos personalizados automatizados. A integração perfeita com as equipes da Microsoft e o Slack se envolve perfeitamente onde você já trabalha, com integração segura e atualizações de dados em tempo real. Dados de entrada uma vez para sincronização imediata entre plataformas. Melhorar o envolvimento dos funcionários Utilize atualizações de CEO e executivos, várias pesquisas de funcionários, check-ins semanais e pesquisas de satisfação para melhorar o envolvimento. Otimizar as comunicações internas alavancam ferramentas como modelos de AMA, feeds de notícias, modelos de ajuda, feeds de grupo, quebra -gelo, gerenciamento de idéias, wikis internos e ferramentas de reunião para aprimorar os fluxos de trabalho de comunicação. Boost A produtividade da equipe usa repescagens diárias, agendas, notas de reunião, feedback do produto, listas de vitórias e um CRM de vendas leves para aumentar a produtividade. Simplifique a RH e o recrutamento de implementação de pesquisas para benefícios dos funcionários, entrevistas de saída, pontuações da PEN, referências internas, perguntas da entrevista e novos comentários de contratação, juntamente com o rastreamento de tempo do contratante e outros modelos de RH.