Software de comunicação com funcionários - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Cleary

gocleary.com

Dê as boas-vindas aos seus funcionários ao lobby digital para equipes distribuídas. A Cleary faz o trabalho pesado para ajudar as melhores empresas do mundo a fornecer os componentes mais importantes da experiência digital dos funcionários. - Comunicações com curadoria. Gerencie mudanças, lidere o engajamento, reduza a sobrecarga de funcionários e construa confiança por meio de comunicações personalizadas. - Cultura Conectada. Construir uma cultura onde todos se sintam parte da empresa, estando mais conectados, menos isolados, no ambiente digital. - Eficiência entre equipes. Forneça um hub virtual central para encontrar e compartilhar rapidamente as informações mais importantes para que as equipes possam colaborar com rapidez. - Holisticamente. Ofereça uma experiência digital de classe mundial aos funcionários em todos os momentos importantes para equipes distribuídas, desde a integração remota e muito mais. Fundada em 2017 e sediada em São Francisco, a Cleary está inventando o futuro do trabalho para alguns dos maiores nomes do Vale do Silício. Somos apoiados pela Quiet, Crosslink Capital e outros investidores poderosos como Dick Costolo, ex-CEO do Twitter, e George Hu, COO da Twilio. Para mais informações, visitewww.gocleary.com.