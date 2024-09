Software de comunicação com funcionários - Aplicativos mais populares - Armênia Mais populares Adicionados recentemente

O software de comunicação para funcionários personaliza e fornece comunicações internas, como boletins informativos, blogs, feeds de notícias e atualizações em toda a empresa. Muitas vezes, as informações contidas nos boletins informativos dos funcionários não são relevantes para todos, levando ao descomprometimento com as atualizações da liderança. Este software permite que os líderes da empresa segmentem as comunicações com base no departamento, localização e posição, garantindo que as mensagens sejam pertinentes aos destinatários. Além disso, suporta diversos dispositivos, permitindo que a liderança adapte os métodos de entrega, o que aumenta a probabilidade de envolvimento dos funcionários com o conteúdo. Esses recursos de comunicação são frequentemente integrados a plataformas mais amplas de suporte aos funcionários e combinados com ferramentas como software de engajamento e defesa dos funcionários. Embora o software de intranet para funcionários possa incluir alguns recursos de comunicação, normalmente faltam os recursos profundos de personalização e rastreamento de engajamento de um software dedicado de comunicação para funcionários.