Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de defesa de funcionários - Aplicativos mais populares

As empresas aproveitam o software de defesa dos funcionários para capacitar sua equipe a disseminar conteúdo e informações de marca aprovados por meio de suas plataformas individuais de mídia social. Essas ferramentas de software facilitam a criação de bibliotecas de conteúdo, garantindo que os funcionários possam compartilhar facilmente materiais de marca via celular, e-mail ou mídia social. Ao envolver as equipes internas, essas ferramentas expandem a presença social de uma empresa, aumentando o envolvimento dos funcionários e a fidelidade à marca, à medida que os funcionários se transformam em embaixadores dedicados da marca. Além disso, o software fornece às equipes de marca e aos gerentes de mídia social controle sobre a voz e as mensagens da empresa em vários canais sociais.