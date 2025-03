Software de defesa de funcionários - Aplicativos mais populares

SoAmpli

SoAmpli é uma plataforma SaaS de marketing e vendas premiada. Por meio de uma interface bonita e fácil de usar, SoAmpli ajuda as empresas a transformar suas equipes de vendas em estrelas de vendas sociais, aumentando as vendas e fortalecendo as marcas. A plataforma SoAmpli facilita a criação de um espaço centralizado para que chefes de marketing e gerentes de mídia social distribuam rapidamente conteúdo 100% da marca totalmente aprovado para suas equipes de vendas e funcionários, tornando extremamente fácil para os usuários postarem - ou agendarem advance - conteúdo da empresa em seus perfis pessoais de mídia social. Os usuários podem anexar várias contas de mídia social ao seu perfil SoAmpli, incluindo Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Todos os links são encurtados automaticamente, o que permite acompanhar sua jornada pela web e trazer informações sobre cliques, número de compartilhamentos e alcance geral. As empresas podem então reunir insights exclusivos com estatísticas em tempo real e painéis para download do SoAmpli para ajudar a medir o sucesso e mostrar o ROI do conteúdo social. Em 30 dias, a SoAmpli pode gerar prospecção 30% mais relevante para empresas, aumentando e exibindo o ROI de seu conteúdo digital, ao mesmo tempo em que obtém insights exclusivos e acessa novas rotas inexploradas de mercado nas mídias sociais. Ao mesmo tempo, SoAmpli ajuda a preencher a lacuna altamente dispendiosa entre as disciplinas de marketing e vendas, fornecendo efetivamente à equipe de vendas munição de conteúdo – criada pelo marketing – para fechar mais negócios e promover relacionamentos mais fortes nas redes sociais.