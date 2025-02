Software de defesa de funcionários - Aplicativos mais populares - Suécia

Social HorsePower

socialhp.com

Transforme seus funcionários em seus defensores mais poderosos com SocialHP (SHP). Se você deseja aumentar seus resultados financeiros, obter mais atenção ao conteúdo da sua empresa ou trazer mais membros de alta qualidade para a equipe, a SHP pode ajudá-lo a atingir seus objetivos profissionais. Tudo começa com a nossa filosofia de “nunca fazer login”. Software complicado é coisa do passado. Com a SHP, seu pessoal não precisa aprender novos softwares nem perder tempo com treinamentos complicados. Nossa plataforma é simples, intuitiva e projetada para ajudar os membros da equipe a começarem a compartilhar conteúdo imediatamente. Seus funcionários são o ativo mais valioso da sua empresa. É por isso que simplificamos a defesa do seu negócio, tornando mais fácil para você: -Recrutar novas pessoas -Aumentar o envolvimento social no conteúdo da empresa -Impulsionar as vendas através do poder da venda social. Com o recurso AutoPilot da SHP, seus funcionários nunca precisam criar estratégias para seu calendário de conteúdo. O conteúdo aprovado é compartilhado automaticamente em suas redes sociais para que o envolvimento possa ocorrer. Por que isso é importante? Mais de 80% dos consumidores valorizam as recomendações de familiares e amigos antes da publicidade. A SHP transforma seus funcionários em influenciadores que atraem mais vendas para o seu negócio. Você está pronto para capacitar seus funcionários para se tornarem seus maiores defensores? Quer saber mais sobre como a SHP aumenta o engajamento social e faz com que as pessoas falem sobre seus produtos e serviços? Agende hoje mesmo uma demonstração gratuita com nossa equipe e libere o poder do SHP.