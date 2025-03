iLobby

Ilobby é líder global em instalações e gerenciamento de visitantes para empresas complexas e indústrias regulamentadas. Implantados em mais de 6.000 sites em todo o mundo, a plataforma Facilityos da Ilobby fornece ambientes de trabalho complexos, otimizando e automatizando os principais processos de instalações para alcançar a conformidade regulatória, aplicar protocolos de segurança e direcionar os requisitos de segurança do local. O Facilityos é uma plataforma de gerenciamento de instalações de ponta a ponta, consistindo em vários módulos independentes para gerenciamento de visitantes, gerenciamento de emergência e evacuação, controle de acesso a visitantes físicos e contratados e coleta e verificação de pacotes. Esses módulos poderosos abordam áreas funcionais específicas e, quando usadas em combinação, fornecem uma solução holística e totalmente integrada e uma solução de gerenciamento de visitantes. Gerenciamento de visitantes Pré-carregados e pré-configurados em hardware em nível corporativo, os visitantes simplifica e automatizam o gerenciamento de visitantes para que você possa melhorar a segurança, a segurança e a conformidade no local de trabalho. O gerenciamento de emergência e evacuação emergencials melhora a eficiência e a velocidade de suas evacuações e otimiza a preparação para o gerenciamento de emergências. Reduza o risco, minimize o tempo de inatividade e evite penalidades caras com alertas de emergência digitalizados, evacuações e relatórios. A identidade física e o gerenciamento de acesso Securityos estende os benefícios do controle de acesso aos visitantes, contratados e outros hóspedes temporários, permitindo que você emita com segurança, rastreie e gerencie o acesso à instalação física. Otimize e automatize o provisionamento de permissão enquanto aumenta o controle e a visibilidade. O gerenciamento de pacotes e entrega torna o rastreamento e o gerenciamento de pacotes de entrada simples e seguros com o Deliveryos. Gerenciar entregas, rastrear materiais, verificar e aceitar pacotes, consulte todas as entregas de relance e muito mais. Alimentado por tecnologia comprovada, pessoas e processos, a Ilobby está reimaginando como as organizações podem manter seu pessoal e suas instalações seguras, seguras e compatíveis.