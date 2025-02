Software de notificação de emergência - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

AlertMedia

alertmedia.com

Milhares de organizações confiam na solução de inteligência de ameaças e comunicação de emergência da AlertMedia para manter seus funcionários seguros, informados e conectados durante eventos críticos. Com o AlertMedia, as organizações podem monitorar e identificar ameaças potenciais próximas às suas pessoas, ativos e locais em tempo real e, em seguida, enviar alertas altamente visíveis para públicos de qualquer tamanho em segundos. PERGUNTAS FREQUENTES: QUEM SÃO OS PRINCIPAIS GRUPOS DE USUÁRIOS DESTE SERVIÇO? A solução de comunicação de emergência da AlertMedia foi desenvolvida para apoiar organizações em uma ampla gama de setores com recursos personalizáveis ​​e poderosos para ajudar a segurança, a continuidade dos negócios e as equipes de liderança sênior a se comunicarem de forma eficaz durante qualquer evento crítico. Organizações em mais de 130 países, desde pequenas empresas até empresas Fortune 500, contam com a AlertMedia para manter os seus funcionários e negócios seguros. PARA QUE É GERALMENTE UTILIZADO ESTE SERVIÇO? O moderno software de comunicação de emergência da AlertMedia é mais do que apenas um sistema tradicional de notificação em massa. Nosso software se integra facilmente aos seus sistemas internos e conecta toda a sua organização, permitindo que você se comunique com precisão durante uma crise, alcance rapidamente públicos de qualquer tamanho e confirme uma resolução. Nosso software oferece suporte a uma ampla variedade de casos de uso organizacionais projetados para melhorar a segurança dos funcionários, mitigar perdas e garantir a continuidade dos negócios, independentemente da situação. QUE PLATAFORMAS ESTE SERVIÇO SUPORTA? AlertMedia é uma plataforma SaaS baseada em nuvem que oferece uma experiência de desktop intuitiva disponível em todos os navegadores, além de aplicativos móveis Android e iOS nativos completos. Quais são alguns aplicativos com os quais este serviço é comumente usado em conjunto? Sistemas de informação de recursos humanos (HRIS), software de gerenciamento e planejamento de continuidade de negócios (BCM), sistemas de monitoramento/incidentes de TI, sistemas de gerenciamento de viagens e muito mais. ESTE SERVIÇO INTEGRA-SE COM OUTROS APLICATIVOS? Software de gerenciamento de capital humano (HCM), software de login único ESTE SERVIÇO OFERECE UMA API? AlertMedia oferece acesso ao nosso software de inteligência de ameaças e comunicação de emergência por meio de uma API RESTful. Você pode implantar estruturas de comunicação personalizadas ou integrar nossa tecnologia de comunicação diretamente com software em seu ecossistema tecnológico. ESTE SERVIÇO OFERECE GUIAS, TUTORIAIS E OU SUPORTE AO CLIENTE? A AlertMedia fornece a todos os clientes um gerente de sucesso do cliente dedicado, orientação prática de implementação e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem custo adicional. Você também terá acesso a um centro de suporte online, vídeos de treinamento, modelos de comunicação, ferramentas de lançamento e muito mais. COMO É O PREÇO? A AlertMedia oferece opções de preços flexíveis para ajudar empresas de todos os tamanhos a atingir seus objetivos de comunicação – sem taxas ocultas. O preço é baseado no tamanho do público, na sua localização e em outras variáveis ​​específicas da sua organização.