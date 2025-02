Software de pagamentos incorporado - Aplicativos mais populares - Tadjiquistão

BlueSnap

A plataforma Armatic aumenta o poder do seu software de contabilidade/ERP existente e do seu sistema CRM existente com automação de fluxo de trabalho, inteligência de negócios poderosa e funcionalidade de comunicação entre departamentos totalmente integrada para automatizar tarefas em finanças, vendas, suporte, RH e operações. 1. Automação de finanças e faturamento (AR, AP, faturas, assinaturas, pagamentos): Cobranças AR totalmente automatizadas reduzem drasticamente o tempo de pagamento (DSO). Nosso mecanismo avançado de regras entrega automaticamente a mensagem certa, no momento certo, garantindo a maior probabilidade de pagamento, ao mesmo tempo que permite uma comunicação rápida e eficiente com o cliente. Nunca deixe o pagamento de outro fornecedor não contabilizado, atribua faturas de fornecedores para revisão e aprovação. Aproveite nossa automação de fluxo de trabalho e mecanismo de aprovação para encaminhar todas as suas contas para pagamentos otimizados. Habilite faturamento por assinatura/recorrente, faturamento progressivo, criação de faturas, pagamentos automáticos, planos de pagamento, multas por atraso, cupons, faturamento on-line e portais de clientes interativos, tudo integrado e sincronizado com seus sistemas atuais de contabilidade e CRM. A tokenização de pagamento e a recuperação automatizada de pagamentos com falha garantem que nenhum pagamento seja perdido e todos os dados estejam seguros. 2. Automação de vendas e sucesso (QTC, CPQ, NPS, eSign): Automatize cotações para clientes potenciais, controle seus preços e feche negócios mais rapidamente com nossos recursos QTC e CPQ. Tudo, desde a criação de uma cotação até a coleta de dinheiro dos clientes. Capacite sua equipe de vendas e sucesso para lidar com o processo QTC e remover gargalos departamentais. Chega de dúvidas, deixe sua equipe de vendas lidar com todos os aspectos da criação de novos contratos dentro de uma estrutura claramente definida - desde a cotação até a assinatura eletrônica e o pagamento. Compartilhe todos os dados históricos de comunicação, arquivos, documentos, faturas e contratos com toda a sua equipe a partir do gerente de clientes. Use o contact center integrado da Armatic para se comunicar com seus clientes. Aproveite o mecanismo Armatic Net Promoter Score para se juntar a empresas que cresceram 2x mais rápido em relação à concorrência. Capacite suas equipes para tomar melhores decisões com base no feedback dos clientes. 3. Automação de capital humano (eNPS, defesa dos funcionários, contratos, registros eletrônicos): meça e melhore a satisfação dos funcionários com o NPS dos funcionários da Armatic. Crie ciclos de feedback de comunicação com seus funcionários para promover a lealdade e o envolvimento dos funcionários. Amplie o alcance social da sua empresa com Employee Advocacy. Aproveite as redes sociais dos seus funcionários, proporcionando-lhes uma maneira fácil de compartilhar informações aprovadas da empresa. As postagens sociais de sua empresa alcançam uma magnitude de clientes potenciais e novas contratações em potencial. Forneça à sua equipe de RH e aos gerentes de toda a sua organização uma solução para assinar eletronicamente, armazenar e gerenciar com segurança todos os contratos de funcionários. Compartilhe todos os dados históricos de comunicação, arquivos, documentos, contratos de funcionários e NDAs com toda a sua equipe. O gerenciador de contatos de funcionários da Armatic fornece à sua equipe acesso fácil e instantâneo a todas as informações relevantes dos funcionários, incluindo dados de comunicação, contratos e notas relacionadas ao RH.