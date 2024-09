Software de pagamentos incorporado - Aplicativos mais populares - Samoa Americana Mais populares Adicionados recentemente

O software de pagamentos incorporados, também conhecido como software de pagamentos integrados, permite que as empresas aceitem pagamentos diretamente em seus produtos, em vez de depender de uma solução de pagamento separada. Este software agiliza o processamento de pagamentos, ajudando as empresas a reduzir custos e melhorar a experiência do cliente. As empresas que usam software de pagamentos incorporado são conhecidas como facilitadoras de pagamentos (PayFac) porque atuam como provedores de pagamentos. Essa ferramenta é utilizada em vários setores, incluindo fornecedores de SaaS, mercados, serviços de compartilhamento de viagens e entrega de comida e plataformas de jogos. O software de pagamentos incorporados geralmente se integra ao software de gerenciamento de assinaturas, que define e gerencia planos de assinatura para software e serviços, e ao software de cobrança de assinaturas, que gerencia o faturamento para empresas baseadas em assinaturas.