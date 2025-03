ConverSight

ConverSight é uma plataforma de inteligência de decisão contextual, construída com base em suas técnicas patenteadas de IA e análise de conversação aumentada. O assistente de IA da ConverSight, Athena, fornece insights de negócios conectando-se aos dados do cliente e gerando insights e recomendações usando técnicas de aprendizado de máquina. Com o ConverSight, as empresas são capazes de implementar inteligência artificial em seus métodos de planejamento de resposta, permitindo melhor precisão, tomada de decisão mais forte e tempos de reação mais suaves, o que, em última análise, reduz custos e melhora drasticamente o funcionamento da cadeia de abastecimento. O ConverSight atua como uma torre de controle da cadeia de suprimentos para ajudar as empresas a otimizar as operações, minimizar interrupções e resolver problemas críticos em tempo real. A assistente de negócios de IA da ConverSight, Athena, oferece às empresas maior visibilidade de dados e insights para melhorar proativamente suas cadeias de suprimentos e tomar outras decisões precisas e informadas