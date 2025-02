Software integrado de inteligência de negócios - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Bold Reports

boldreports.com

Os relatórios de negócios não precisam sobrecarregar a equipe de TI ou o orçamento. O Bolds Reports da Syncfusion transforma a forma como uma organização apresenta seus dados e a experiência que seus stakeholders têm ao longo do caminho. Com a solução local do Bold Reports, as ferramentas de relatórios incorporadas e o SDK do visualizador de relatórios, uma equipe pode implementar um sistema de gerenciamento de relatórios verdadeiramente moderno com recursos avançados e usuários ilimitados. Crie e edite relatórios com o Report Designer, que aproveita a experiência de UI do Syncfusion para fornecer dezenas de itens de relatório, recursos interativos, estilos atraentes e opções de formatação personalizáveis. Em seguida, use o Report Server para publicar e exportar seus relatórios, gerenciar suas permissões de acesso e entregá-los aos usuários na web. Quando os relatórios estão disponíveis em qualquer lugar, as partes interessadas pertinentes podem colaborar para tomar melhores decisões de negócios. A Syncfusion tem orgulho de atender uma ampla variedade de clientes, desde desenvolvedores individuais até empresas da Fortune 500. Por mais de duas décadas, a empresa aperfeiçoou uma das coleções de controles de UI mais impressionantes do mercado. No decorrer desse trabalho, descobriu-se a necessidade de simplificar a forma como as empresas criam, armazenam e compartilham relatórios comerciais vitais e, em seguida, começou a criar uma solução de gerenciamento de relatórios baseada na Web. O resultado são Bold Reports, que lidam com as minúcias para que os criadores de relatórios possam se concentrar no panorama geral. Para garantir o sucesso de cada cliente, as equipes de suporte da Syncfusion estão prontas para auxiliar em cada etapa. Desde a integração até quaisquer desafios de implementação que possam surgir, a empresa está empenhada em oferecer não apenas ferramentas, mas também experiência. NOTA: Revisões mais antigas podem fazer referência ao nome histórico do produto