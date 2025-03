TrueList

truelist.io

TrueList oferece um conjunto abrangente de ferramentas de validação de e-mail e gerenciamento de lista projetadas para profissionais de marketing, empresas e indivíduos que priorizam uma comunicação eficaz. Nossa plataforma oferece validação SMTP avançada, verificação de registros DNS, detecção de spam trap e identificação de endereços descartáveis ​​e domínios aceitos. Com integrações diretas com as principais plataformas como HubSpot, ConvertKit, Zapier e Mailchimp, TrueList aprimora perfeitamente seus fluxos de trabalho de marketing por email. TrueList é um novo player no cenário de validação de e-mail, fundado por Grant Ammons, ex-chefe de engenharia da ConvertKit e veterano no cenário de marketing por e-mail. Nossa jornada foi impulsionada por um compromisso com a inovação, confiabilidade e sucesso do cliente.