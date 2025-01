Software de rastreamento de e-mail - Aplicativos mais populares - Seicheles

SmartReach.io

SmartReach.io é um software de divulgação por e-mail projetado para permitir que os usuários agendem e enviem e-mails personalizados e acompanhamentos automaticamente de suas caixas de correio e aumentem suas taxas de resposta. SmartReach.io sincroniza os dados de seus clientes potenciais de seu CRM para suas campanhas com automações de fluxo de trabalho e também oferece a capacidade de adicionar clientes potenciais da pesquisa do Linkedin por meio da extensão ProspectDaddy. Além disso, ele também pode sincronizar todas as atividades de e-mail de seus clientes potenciais com seus CRMs automaticamente por meio da automação do fluxo de trabalho. Assim, reduz o esforço manual de sua equipe de vendas e aumenta sua largura de banda para fechar mais negócios. Recursos exclusivos do SmartReach.io - Caixa de entrada de equipe compartilhada para aumentar a colaboração da equipe, categorização de clientes potenciais e não clientes potenciais e relatório de sentimento de resposta - Alcance multicanal por meio de canais como Linkedin, e-mail, WhatsApp, SMS e chamadas - Integração direta com a extensão do Chrome ProspectDaddy para obter clientes potenciais informações de e-mail do Linkedin - Integrações nativas com CRMs como Hubspot, Pipedrive, Zoho e Salesforce e automação de fluxo de trabalho para adicionar clientes potenciais diretamente às campanhas smartreach.io. - Integre-se com outros CRMs através do Zapier. - Automatize o acompanhamento até a resposta e algoritmo avançado de envio semelhante ao humano - Otimize a capacidade de entrega de seus e-mails para a caixa de entrada com validações de e-mail gratuitas integradas, inicialização suave de e-mail e relatórios de configuração de capacidade de entrega de e-mail. - Hiperpersonalize seus e-mails com condições programáveis ​​em seus e-mails - Recursos avançados de equipe que ajudam você a colaborar com sua equipe. - Recursos de agência que ajudam na alternância perfeita entre diferentes clientes. - Acompanhe todas as atividades de e-mail, obtenha análises detalhadas e relatórios para download. - Sincronize a atividade de e-mail com seu CRM com automações de fluxo de trabalho.