Software de rastreamento de e-mail - Aplicativos mais populares - Catar

PhoneBurner

Potencializando milhões de conversas mensais para mais de 3.000 clientes. Aumente as taxas de atendimento de chamadas + multiplique conexões ao vivo de qualidade com o único discador com operadora Tier 1. Com 15 anos atendendo equipes de vendas, entendemos que ligações não geram receita. As conversas sim. O discador avançado do PhoneBurner equilibra velocidade com qualidade, fornecendo conexões sem atrasos que levam os representantes de vendas a conversas mais significativas e resultados mais positivos. Reduza o risco de sinalizações de spam. Aumente os compromissos ao vivo em até 4x, sem bipes ou pausas estranhas. Economize tempo com a automação de fluxo de trabalho líder do setor. Como seu parceiro, o PhoneBurner ajuda você a alcançar mais contatos, maximizar o valor do lead e dimensionar as melhores práticas que geram receita. Chamando. Enviando por e-mail. SMS. CRM e mais de 150 integrações. Cadência. Distribuição de leads. ID local. Identificador de chamadas da marca. Monitoramento de números. Relatórios e análises. Chame o treinamento. Está tudo aqui. Conheça a plataforma de discagem individual mais eficiente e transforme leads em receita com mais rapidez. Experimente gratuitamente, sem cartão de crédito: - Discagem rápida para até 80 contatos/hora - Reduza o risco de sinalizações de spam - Aumente as taxas de atendimento de chamadas - Obtenha conexões instantâneas e sem atrasos - Combine chamadas, e-mail e SMS - Deixe 1 clique correios de voz - Automatize o registro de chamadas + processos pós-chamada - Treine em tempo real ou grave chamadas - Obtenha monitoramento de números e correção de sinalizadores - Crie cadências de vendas multitoque - Distribua leads de maneira inteligente - Acesse relatórios e análises personalizados - Faça parceria com o líder em 1 Comunicações responsáveis ​​(TM) -para-1 Use nosso CRM incluído ou integre-o com Salesforce, Zoho, Hubspot, SugarCRM, monday.com, Zapier e muito mais, ou crie integrações personalizadas por meio de nossa API.