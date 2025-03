Software de teste de e-mail - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de teste de email auxilia as empresas na visualização e teste de emails antes de enviá-los aos destinatários, aumentando a eficácia das campanhas de email e otimizando o ROI (retorno sobre o investimento). Este software oferece uma plataforma de edição para identificar possíveis problemas em um e-mail antes da distribuição. As verificações de erros comuns abrangem ortografia, gramática, formatação, design e codificação. Durante toda a fase de testes, o software simula a entrega do email em um servidor SMTP.