Software de teste de e-mail - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

GlockApps

glockapps.com

O conjunto GlockApps de ferramentas de entregabilidade consiste em 3 aplicativos projetados para ajudá-lo a aumentar suas aberturas, cliques e conversões em até 41%! Inbox Insight Execute três testes de spam gratuitos com o Inbox Insight para garantir que seus e-mails cheguem aos clientes. Os resultados do seu teste de capacidade de entrega mostrarão: ◆ O posicionamento do seu e-mail em 70 caixas de correio iniciais ◆ Seus registros de autenticação de e-mail (SPF, DKIM, rDNS e HELO para IP) ◆ Pontuação do remetente do seu endereço IP ◆ Onde seu IP está na lista negra ◆ O spam do seu e-mail pontuação para Google Spam Filter, Barracuda e SpamAssassin ◆ Análise de conteúdo do seu e-mail https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Proteja sua marca contra phishing e spoofing com DMARC Analytics! GlockApps DMARC Analytics oferece: ◆ 10.000 mensagens DMARC GRATUITAS todos os meses ◆ Capacidade de rastrear, armazenar e organizar todos os seus relatórios XLM de maneira amigável ◆ Visibilidade completa sobre seu tráfego de e-mail ◆ Informações sobre quais campanhas de e-mail falharam na autenticação ◆ Controle total sobre o que fazer com e-mails que falham na autenticação ◆ Alertas instantâneos quando atividades suspeitas são detectadas ◆ Monitoramento gratuito de SPF, DKIM e DMARC a cada duas horas. ◆ Capacidade de adicionar domínios ilimitados e até agrupá-los Experimente o GlockApps DMARC Analytics e receba 10.000 mensagens DMARC GRATUITAS todos os meses! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Uptime Monitor Nosso Uptime Monitor envia alertas instantâneos sobre problemas com seu endereço IP, registros SPF, DKIM e DMARC, bem como protocolos HTTP, TLS e TCP. Comece seu teste gratuito de 14 dias: ◆ Obtenha até 20 monitores ◆ Seja alertado assim que seu endereço IP for colocado na lista de bloqueio ◆ Monitore a integridade dos seus registros SPF, DKIM e DMARC e seja notificado instantaneamente se ocorrer alguma alteração. ◆ Seja alertado instantaneamente se seu site cair ◆ Defina seus próprios intervalos de verificação (até a cada minuto!) ◆ Aumente a transparência com páginas de status públicas ◆ Defina suas próprias regras de limite de tempo de inatividade e seja notificado se seu status atingir seu limite https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/