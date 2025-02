Software de teste de e-mail - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Mailchimp

Mailchimp é uma plataforma de marketing completa desenvolvida para pequenas empresas. Com ferramentas como relatórios e análises, CRM de marketing, campanhas por e-mail, boletins informativos e gerenciamento de conteúdo, você pode colocar seus clientes no centro, para que possa comercializar de maneira mais inteligente e expandir seus negócios com mais rapidez. O aplicativo móvel Marketing e CRM do Mailchimp ajuda você a comercializar de maneira mais inteligente e expandir seus negócios com mais rapidez desde o primeiro dia. Acesse as ferramentas que você precisa onde quer que seu trabalho o leve e comece a trabalhar em minutos - sem necessidade de experiência. Com o Mailchimp, você nunca perderá a oportunidade de fazer uma venda, trazer clientes de volta, encontrar novos assinantes ou compartilhar a missão da sua marca. Use Mailchimp para: * Marketing CRM - Acompanhe seus contatos com Marketing CRM da Mailchimp. Encontre e adicione novos clientes com ferramentas de importação de contatos, como o scanner de cartões de visita. Acompanhe o crescimento do público e visualize insights sobre contatos individuais no painel. Faça tudo em um só lugar: ligue, envie mensagens de texto e envie e-mails diretamente do aplicativo. Grave notas e adicione tags após cada interação para lembrar os detalhes importantes. * Relatórios e análises - obtenha uma visão mais aprofundada do seu desempenho de vendas e marketing. Acompanhe os resultados de todas as suas campanhas e obtenha recomendações práticas sobre como melhorar. Visualize relatórios e análises de campanhas de e-mail, landing pages, anúncios do Facebook e Instagram, postagens em mídias sociais e cartões postais. * Emails e automações - Crie, edite e envie campanhas de email marketing, newsletters e automações. Com e-mails de reenvio para quem não abre e redirecionamento de produto com um clique, você poderá reconquistar os clientes e aumentar as vendas rapidamente. * Anúncios do Facebook e Instagram - elabore e publique anúncios, defina um orçamento e segmente um grupo específico. Alcance novas pessoas, envolva contatos existentes, configure públicos personalizados ou traga de volta visitantes do site. * Recomendações de marketing - Obtenha recomendações práticas para ajudar a melhorar seu marketing. Saiba quando é hora de configurar um e-mail de carrinho abandonado ou receba um lembrete para definir o logotipo da sua marca. * Gerenciamento de marca - Faça upload de imagens do seu dispositivo diretamente no Mailchimp e use-as em todas as suas campanhas.