Software criador de modelos de e-mail - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Maool

maool.com

Maool Email Editor é um editor de email simples com recursos avançados importantes. Possui todos os recursos necessários para criar um e-mail visualmente atraente. Exporte e-mails para o ESP de sua preferência com um único clique e leve sua campanha para o próximo nível. Crie e-mails em pouco tempo, sem codificação. Criar e-mails com o Maool Email Editor é muito divertido. Se você está começando do zero, criar um e-mail é uma tarefa difícil. Mesmo se você usar uma ferramenta de design de e-mail, ela consumirá uma quantidade significativa de tempo e energia. O Maool Email Editor inclui recursos que tornarão o design de e-mails muito fácil para você. Combinamos um poderoso editor de e-mail de arrastar e soltar com modelos e módulos de e-mail predefinidos para permitir que você crie e-mails perfeitos para sua marca. Inclui todas as opções de personalização para alterar os estilos de texto, imagem, imagem de fundo, cor, cor de fundo e assim por diante. O Maool Email Editor inclui pacotes de e-mail personalizados para setores específicos. Um pacote de email contém todos os modelos e módulos necessários para criar um email. Modelos e módulos predefinidos tornam o design de e-mail muito mais fácil e mais eficiente em termos de tempo. Você só precisa selecionar o pacote de e-mail que melhor atende às suas necessidades. Crie seu e-mail do jeito que você quiser. Personalize-o alterando as cores e fontes para combinar com o estilo da sua marca. Exporte-o para o seu ESP e pronto. Também temos exportação de e-mail com um único clique, que permite exportar um modelo para o provedor de serviços de e-mail de sua preferência. Você pode usar a exportação HTML se o seu ESP não estiver integrado. Não se preocupe, atualmente temos alguns ESPs e adicionaremos mais no futuro. Principais recursos: - Pacotes de modelos específicos do setor Analisamos as necessidades de cada setor para determinar quais e-mails são mais comumente usados ​​e quais são todos os requisitos desse setor específico. Pesquisamos cenários de casos de uso específicos do setor e projetamos um pacote de e-mail completo para essa categoria que atende a todas as necessidades desse setor. Os pacotes de e-mail específicos do setor criados por nós incluem uma coleção de modelos que são comumente usados ​​e exigidos nesse setor. Atualmente temos alguns pacotes de e-mail e continuaremos adicionando mais com o passar do tempo. Por favor, deixe suas sugestões de pacotes de e-mail nos comentários. - Exportação com um único clique para ESP (Provedor de serviços de e-mail) Criamos um recurso de exportação com um único clique que permite exportar modelos para esp. Atualmente, oferecemos suporte à exportação com um único clique para Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost e muitos mais que virão no futuro. Não se preocupe se você tiver qualquer outro ESP. Temos a exportação de HTML e você pode usar a exportação de HTML no seu ESP. - Não é necessária codificação Você não precisa de nenhum conhecimento de codificação para criar e-mails com nosso editor. Projetamos nosso editor para ser simples e fácil de usar. Você pode usar nosso editor para criar e-mails para sua marca. - Plano Gratuito para Sempre Temos um plano gratuito para sempre que permite que você use o Maool Email Editor gratuitamente pelo resto da sua vida.