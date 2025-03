Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de assinatura eletrônica - Aplicativos mais populares

O software de assinatura eletrônica permite aos usuários coletar assinaturas eletrônicas em documentos, eliminando a necessidade de papelada física. Este software simplifica o processo de distribuição de documentos juridicamente sensíveis que requerem assinaturas eletrônicas. As organizações utilizam software de assinatura eletrônica para criptografar com segurança documentos, como contratos de vendas ou documentos de trabalho, que exigem assinaturas de clientes, funcionários ou parceiros. O software de assinatura eletrônica geralmente se integra a vários aplicativos de terceiros, incluindo software CRM, sistemas ERP, suítes de gerenciamento de RH e ferramentas de contabilidade. Essa integração facilita o gerenciamento contínuo de cotações, contratos e interações com fornecedores. Além disso, o software de assinatura eletrônica segue padrões de segurança integrados que atendem aos requisitos legais locais e federais. Isto garante a troca tranquila de documentos legais e garante a legitimidade e validade jurídica das assinaturas obtidas através do software.