Software de assinatura eletrônica - Aplicativos mais populares - Rússia

Procurando uma ferramenta poderosa que permita adicionar assinaturas, isenções de responsabilidade e marcas consistentes e compatíveis a todos os e-mails que saem de sua empresa? Nossa ferramenta premiada, Crossware Mail Signature (para Microsoft 365, Microsoft Exchange e HCL Domino) é a solução para você. Assinaturas elegantes, compatíveis e personalizadas são adicionadas automaticamente a cada e-mail, independentemente do dispositivo de onde você está enviando. Criar sua assinatura perfeita é fácil com um simples editor visual de arrastar e soltar ou seja um pouco mais técnico e mude para a criação de sua assinatura em HTML com nosso editor de código-fonte. Nossa ferramenta de assinatura está em constante desenvolvimento com o objetivo de garantir que as assinaturas sejam dinâmicas e inteligentes. Isso significa que é sensível ao contexto e personalizado para os requisitos exclusivos da sua empresa. Você pode criar e aplicar regras que controlam quando, onde e como suas assinaturas são aplicadas com nosso construtor de regras simples. Crie rapidamente regras para a aplicação de assinaturas ou blocos de assinatura (uma parte menor da sua assinatura) com base em campos do Active Directory, endereços de destinatários, datas e muito mais. Se precisar de uma regra altamente personalizada ou complexa, você também pode escrever regras em C#. Crossware Mail Signature permite controlar quem pode editar cada assinatura ou bloco de assinatura, por exemplo. você pode optar por permitir que apenas a equipe de marketing edite a seção do banner do anúncio e a equipe jurídica edite o aviso legal, mantendo sua assinatura protegida contra alterações não solicitadas. O Crossware Mail Signature foi desenvolvido desde o início para ser altamente seguro. Não armazenamos nem copiamos seus e-mails e os processamos com segurança nos datacenters do Microsoft Azure. Para maior segurança, você também pode especificar o Microsoft Datacenter de sua escolha ao configurar o Crossware Mail Signature. Recursos: - Adicione logotipos, gráficos, banners publicitários, ícones de mídia social, campos do Active Directory, isenções de responsabilidade e texto aos cabeçalhos e rodapés de seus e-mails. - Aplique suas assinaturas quando, onde e como quiser com regras poderosas. - Assinaturas em todos os dispositivos e clientes de e-mail. - Controle todas as partes da sua assinatura, com blocos controlados separadamente. - Editor de código visual/HTML - Pré-visualização de assinaturas em tempo real, com base em destinatários e remetentes. - Veja assinaturas no Outlook e veja suas assinaturas em Itens Enviados. - Aplicativo de assinatura inteligente e dinâmico - Escolha seu datacenter Microsoft para implantar - Edite em qualquer lugar, a qualquer hora com nosso editor baseado em navegador Descubra o que nos torna a solução de assinatura líder mundial - comece sua avaliação gratuita agora!