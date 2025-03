Paced Email

Paced Email é uma ferramenta de produtividade que prioriza a privacidade, com sede no Reino Unido. Ajudamos você a obter uma caixa de entrada de e-mail mais calma, ao mesmo tempo que fornecemos privacidade adicional e proteção de identidade. Use endereços de Email Paced personalizados ou anônimos para proteger-se das mensagens até que você as queira. Agrupe por dia, semana ou mês em resumos convenientes. Também pode ser usado como um provedor de e-mail gravador supereficaz com um único clique. Crie endereços de e-mail descartáveis ​​a partir do seu navegador com nosso complemento compatível com Safari, Chrome e Firefox.