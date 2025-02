Serviços de e-mail - Aplicativos mais populares - Tokelau

Gmail

O Gmail é um serviço de email gratuito desenvolvido pelo Google. Os usuários podem acessar o Gmail na Web e usar programas de terceiros que sincronizam o conteúdo de email através de protocolos POP ou IMAP. O Gmail começou como um lançamento beta limitado em 1º de abril de 2004 e encerrou sua fase de teste em 7 de julho de 2009. No lançamento, o Gmail teve uma oferta inicial de capacidade de armazenamento de um gigabyte por usuário, uma quantidade significativamente maior do que os concorrentes oferecidos na época. Hoje, o serviço vem com 15 gigabytes de armazenamento. Os usuários podem receber e -mails de até 50 megabytes em tamanho, incluindo anexos, enquanto podem enviar e -mails até 25 megabytes. Para enviar arquivos maiores, os usuários podem inserir arquivos do Google Drive na mensagem. O Gmail possui uma interface orientada a pesquisa e uma "visão de conversa" semelhante a um fórum da Internet. O serviço é notável entre os desenvolvedores de sites por sua adoção precoce do Ajax. Os servidores de email do Google digitalizam e-mails automaticamente para vários fins, inclusive para filtrar spam e malware, e adicionar anúncios sensíveis ao contexto ao lado de e-mails. Essa prática de publicidade foi significativamente criticada pelos defensores da privacidade devido a preocupações com a retenção ilimitada de dados, a facilidade de monitoramento por terceiros, usuários de outros provedores de email que não concordaram com a política ao enviar e -mails para endereços do Gmail e o potencial do Google para alterar Suas políticas para diminuir ainda mais a privacidade, combinando informações com outros usos de dados do Google. A empresa tem sido objeto de ações judiciais relativas às questões. O Google afirmou que os usuários de email devem "necessariamente esperar" que seus e -mails estejam sujeitos a processamento automatizado e afirma que o serviço se abstém de exibir anúncios ao lado de mensagens potencialmente sensíveis, como aqueles que mencionam raça, religião, orientação sexual, saúde ou declarações financeiras . Em junho de 2017, o Google anunciou o fim do uso do conteúdo contextual do Gmail para fins de publicidade, confiando em dados coletados com o uso de seus outros serviços. Por 2018, o Gmail teve 1,5 bilhão de usuários ativos em todo o mundo.