Serviços de e-mail - Aplicativos mais populares - Suécia

Gmail

Gmail é um serviço de e-mail gratuito desenvolvido pelo Google. Os usuários podem acessar o Gmail na web e usando programas de terceiros que sincronizam o conteúdo do e-mail por meio de protocolos POP ou IMAP. O Gmail começou como uma versão beta limitada em 1º de abril de 2004 e encerrou sua fase de testes em 7 de julho de 2009. No lançamento, o Gmail tinha uma oferta inicial de capacidade de armazenamento de um gigabyte por usuário, quantidade significativamente superior à oferecida pelos concorrentes na época. Hoje, o serviço vem com 15 gigabytes de armazenamento. Os usuários podem receber e-mails de até 50 megabytes, incluindo anexos, enquanto podem enviar e-mails de até 25 megabytes. Para enviar arquivos maiores, os usuários podem inserir arquivos do Google Drive na mensagem. O Gmail possui uma interface orientada para pesquisa e uma “visualização de conversa” semelhante a um fórum da Internet. O serviço é notável entre os desenvolvedores de sites por sua adoção precoce do Ajax. Os servidores de e-mail do Google verificam e-mails automaticamente para diversas finalidades, inclusive para filtrar spam e malware e para adicionar anúncios sensíveis ao contexto ao lado dos e-mails. Esta prática publicitária tem sido significativamente criticada por defensores da privacidade devido a preocupações com a retenção ilimitada de dados, facilidade de monitoramento por terceiros, usuários de outros provedores de e-mail que não concordaram com a política ao enviar e-mails para endereços do Gmail e o potencial para o Google mudar suas políticas para diminuir ainda mais a privacidade, combinando informações com outros usos de dados do Google. A empresa tem sido alvo de ações judiciais relacionadas às questões. O Google afirmou que os usuários de e-mail devem “necessariamente esperar” que seus e-mails sejam sujeitos a processamento automatizado e afirma que o serviço se abstém de exibir anúncios ao lado de mensagens potencialmente confidenciais, como aquelas que mencionam raça, religião, orientação sexual, saúde ou demonstrações financeiras. . Em junho de 2017, o Google anunciou o fim do uso de conteúdo contextual do Gmail para fins publicitários, baseando-se em vez disso em dados recolhidos a partir da utilização dos seus outros serviços. Em 2018, o Gmail tinha 1,5 mil milhões de utilizadores ativos em todo o mundo.