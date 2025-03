Software de marketing por e-mail - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de marketing por email serve como uma ferramenta crucial para as empresas construírem e supervisionarem suas listas de email, segmentando-as para campanhas de email direcionadas enquanto monitoram as interações dos assinantes. Essas ferramentas permitem a criação de e-mails personalizados, utilizando HTML e CSS ou editores WYSIWYG fáceis de usar. A integração com o software Customer Relationship Management (CRM) aprimora os recursos preditivos da plataforma. O marketing por email é um recurso típico encontrado em ferramentas de automação de marketing. Ao contrário das soluções de automação abrangentes que cobrem vários canais, esses produtos são focados especificamente em email marketing. Para uma exploração detalhada dos recursos de marketing por email em produtos de automação de marketing, os compradores podem consultar a página da categoria Automação de Marketing.