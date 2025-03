Foureyes

foureyes.io

O software de inteligência de vendas Foureyes ajuda as empresas a rastrear, proteger, envolver e vender melhor. Normalmente, as empresas se concentram em gerar mais leads com esforços de marketing no topo do funil. Mas Foureyes permite que as empresas apoiem as atividades de conversão na parte inferior do funil e as pessoas que são responsáveis ​​​​pela realização da venda. Com o Foureyes, as empresas obtêm visibilidade de cada chamada, formulário e lead de bate-papo com rastreamento de site patenteado no nível do usuário. O registro e a análise automática de leads protegem e priorizam seu pipeline. O software de comunicação dinâmica envolve leads com atualizações específicas de inventário enviadas a clientes potenciais relevantes. Alertas e insights de leads alimentados por IA ajudam as equipes de vendas a melhorar o processo de vendas com conversas melhores e mais centradas no cliente. Usando o Foureyes, os clientes aumentam sua taxa de fechamento em 41%, em média. Hoje, o software de inteligência de vendas Foureyes é executado em mais de 5.000 empresas e a plataforma subjacente de dados de clientes informa as decisões de vendas e marketing dos principais fabricantes, incluindo Stellantis e Nissan Motor Co.