Software de marketing por e-mail - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Mailmunch

mailmunch.com

Mailmunch é o serviço completo de crescimento de leads e marketing por e-mail para blogueiros, solopreneurs, startups e empresas. De B2B a B2C, mais de 500.000 empresas contam com Mailmunch para gerar milhares de leads todos os dias e aumentar sua receita com marketing por email. Aqui está tudo o que você pode fazer com o Mailmunch: - Criar listas de e-mail com uma ampla variedade de formulários de inscrição para cada setor e caso de uso - Nutrir esses leads com sequências de incentivo a leads - Diminuir o abandono do carrinho e gerar vendas repetidas com métodos fáceis de construir autoresponders - Promova novas campanhas ou anuncie atualizações de produtos com transmissões de alta capacidade de entrega - Aumente as conversões com nossas páginas de destino atraentes, projetadas para alta tração. Mailmunch também é incrivelmente fácil de configurar. Nosso construtor intuitivo de arrastar e soltar, juntamente com centenas de modelos gratuitos, garantem que você possa lançar qualquer campanha em questão de minutos, seja um formulário de inscrição, uma campanha por e-mail ou uma página de destino. E se você está se perguntando se o Mailmunch é adequado para sua organização, não se preocupe. Mailmunch tem uma opção para todos os setores e verticais. Mais sobre os formulários de aceitação do Mailmunch: - Seis tipos diferentes de formulários de aceitação - Vasta biblioteca de modelos para cada caso de uso - Regras de exibição avançadas e testes A/B - Construtor de arrastar e soltar para fácil personalização - Formulários compatíveis com dispositivos móveis e com boa aparência em todos os dispositivos Mais sobre as landing pages do Mailmunch: - Grande biblioteca de modelos para todos os setores - Construtor de arrastar e soltar para fácil personalização - Integrações prontas para uso com os principais serviços de marketing por e-mail - Testes A/B para otimizar altas conversões Mais sobre o marketing por e-mail do Mailmunch : - Grande biblioteca de modelos para cada campanha e nicho - Construtor de arrastar e soltar para fácil personalização - Sequências de resposta automática - Transmissões fáceis de projetar e agendar Há muito mais em nosso poderoso conjunto de ferramentas para atender a todas as suas necessidades de marketing por e-mail. Todos os nossos planos pagos vêm com uma garantia de devolução do dinheiro em 60 dias para lhe dar a confiança necessária para experimentar a ferramenta mais fácil de crescimento de leads e marketing por e-mail que você encontrará.