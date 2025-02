Software de gerenciamento de e-mail - Aplicativos mais populares - Tunísia

Gmelius

Gmelius é a primeira plataforma de colaboração que se integra nativamente dentro do Google Workspace (anteriormente G Suite) e a conecta aos outros aplicativos usados ​​pela sua empresa como Slack ou Trello. Gmelius permite que as equipes colaborem enquanto trabalham com as ferramentas que já conhecem e amam. Não há necessidade de migrar dados para uma solução de terceiros diferentes nem de aprender a usar outro aplicativo. Gmelius faz um ótimo trabalho em equipe acontecer desde a caixa de entrada do Gmail de um usuário. Começando com caixas de entrada compartilhadas poderosas, etiquetas compartilhadas do Gmail, placas visuais kanban e automações de fluxo de trabalho inteligentes no Gmail, o Gmelius oferece uma plataforma de colaboração exclusiva que se integra ao restante dos aplicativos diários de um usuário. Um usuário pode conectar suas ferramentas favoritas, juntamente com integrações bidirecionais exclusivas (incluindo Slack e Trello), uma API pública ou através de Zapier. * Simplifique o gerenciamento de email * Aumentar a transparência e responsabilidade * Automatizar e otimizar a distribuição da carga de trabalho * Otimizar os fluxos de trabalho e automatizar qualquer trabalho grunhido Gmelius oferece a principal solução de caixa de entrada compartilhada no mercado, e aqui está o porquê: 1. Gmelius se integra perfeitamente às ferramentas existentes. Gmelius vive bem na caixa de entrada do Gmail de um usuário, deixando -os trabalhar em um ecossistema com o qual se sentem confortáveis. Isso economiza tempo e dinheiro em migração, administração e treinamento. 2. Gmelius escala com necessidades. Sua arquitetura única suporta organizações pequenas e grandes diariamente. Seus maiores clientes contam mais de 8.000 caixas de entrada compartilhadas ativas e dezenas de milhares de usuários. 3. Gmelius aplica uma privacidade estrita por modelo de design. Sua sede está na Suíça, Europa, e a privacidade sempre foi proativamente integrada à plataforma. Ao contrário de outros serviços, o Gmelius nunca armazena o conteúdo dos e -mails de um usuário.