Software de gerenciamento de e-mail - Aplicativos mais populares - Ilhas Salomão

Gmelius

gmelius.io

Gmelius faz com que um excelente trabalho em equipe aconteça diretamente na sua caixa de entrada do Gmail. Começando com poderosas caixas de entrada compartilhadas, rótulos compartilhados do Gmail, quadros Kanban visuais e automações inteligentes de fluxo de trabalho dentro do Gmail, o Gmelius oferece uma plataforma de colaboração exclusiva que se integra ao restante de seus aplicativos diários. Conecte suas ferramentas favoritas com nossas integrações bidirecionais exclusivas (incluindo Slack e Trello), API pública ou por meio do Zapier. • Simplifique o gerenciamento de e-mail • Aumente a transparência e a responsabilidade • Automatize e otimize a distribuição de sua carga de trabalho • Simplifique seus fluxos de trabalho e automatize qualquer trabalho pesado O Gmelius oferece a solução de caixa de entrada compartilhada líder no mercado e aqui está o porquê: 1. O Gmelius integra-se perfeitamente com seu existente ferramentas. O Gmelius fica na sua caixa de entrada do Gmail, permitindo que seus colegas de equipe trabalhem em um ecossistema com o qual se sintam confortáveis. Você economiza tempo e dinheiro em migração, administração e treinamento. 2. Gmelius se adapta às suas necessidades. Nossa arquitetura exclusiva oferece suporte diário a pequenas e grandes organizações. Nossos maiores clientes contam com mais de 8.000 caixas de entrada compartilhadas ativas e dezenas de milhares de usuários. 3. Gmelius impõe um modelo estrito de privacidade desde o design. Nossa sede fica na Suíça, na Europa, e a privacidade sempre foi integrada de forma proativa em nossa plataforma. Ao contrário de outros serviços, o Gmelius nunca armazena o conteúdo dos seus e-mails.